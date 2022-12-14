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Чемпионат Италии. Серия А

Петржела: «Кокорин — богом поцелованный игрок, русский Месси»

14 Декабря 2022 • 12:23 Комментировать
Фиорентина
...
Монца
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04.01 20:30

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

По мнению чешского специалиста, 31-летний игрок реализовал лишь 10% своего таланта, не сумев грамотно распорядиться даром, данным ему свыше.

«Кокорин — богом поцелованный игрок, русский Месси. Так про Александра можно было бы сказать лет 10 назад. Сейчас же это игрок среднего уровня», — цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, что права на Кокорина до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине», а за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. В текущем сезоне в составе кипрской команды нападающий провёл 10 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Властимил Петржела Александр Кокорин
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