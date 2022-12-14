Наингголан: «Я слишком стар для возвращения в «Рому», но готов попробовать новый опыт»

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Раджа Наингголан не исключил смену клубной прописки в январское трансферное окно. У футболиста остаётся полгода по контракту с нынешней командой.

«Я слишком стар для возвращения в «Рому», но готов попробовать новый опыт», – цитирует хавбека журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Наингголан ранее выступал в Серии А за такие команды, как «Кальяри», «Рома» и миланский «Интер». Летом 2016 года Раджа мог перейти в Английскую премьер-лигу, где в его услугах был заинтересован лондонский «Челси» во главе с Антонио Конте. Тем не менее, футболист решил отказаться от этого предложения и остаться в Серии А.