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Влахович может покинуть «Ювентус» уже зимой

14 Декабря 2022 • 11:04 Комментировать (1)

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может покинуть свою команду в январское трансферное окно. Если верить журналисту Бену Джейкобсу, уход серба из «старой синьоры» в 2023 году смотрится вполне реальным.

Не исключено, что Душан покинет команду Массимилиано Аллегри уже в январе. Игрока не совсем устраивает то, как развивается его карьера в стане «бьянконери». В нынешнем сезоне на счету серба 6 голов и одна результативная передача.

Влахович присоединился к «Ювентусу» менее года назад. Клуб заплатил за футболиста «Фиорентины» 82 миллиона евро, что до сих пор делает Душана четвёртым самым дорогим игроком в истории «старой синьоры».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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Комментарии (1)
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overkill666
14 Декабря 2022 в 11:07
платите бабки и пусть валит. Милик, как ни странно, куда приличнее серба смотрится в итоге. и назад отходит в поиске мяча и на партнера сыграет в нужный момент. да и Кин разыгрался внезапно.
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