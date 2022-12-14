Влахович может покинуть «Ювентус» уже зимой

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович может покинуть свою команду в январское трансферное окно. Если верить журналисту Бену Джейкобсу, уход серба из «старой синьоры» в 2023 году смотрится вполне реальным.

Не исключено, что Душан покинет команду Массимилиано Аллегри уже в январе. Игрока не совсем устраивает то, как развивается его карьера в стане «бьянконери». В нынешнем сезоне на счету серба 6 голов и одна результативная передача.

Влахович присоединился к «Ювентусу» менее года назад. Клуб заплатил за футболиста «Фиорентины» 82 миллиона евро, что до сих пор делает Душана четвёртым самым дорогим игроком в истории «старой синьоры».