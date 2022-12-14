Романо: «Перес в 2018 году пообещал Модричу, что отпустит его в «Интер»

Журналист Фабрицио Романо поделился инсайдами насчёт сорвавшегося перехода полузащитника Луки Модрича из мадридского «Реала» в миланский «Интер» летом 2018 года.

«Модрич в 2018 году не просто мог оказаться в «Интере», ему пообещали о переходе в этот клуб. Затем Лука выиграл «Золотой мяч», после чего президент Флорентино Перес отказался от данного слова и продлил с хорватом контракт», – заявил Романо в интервью SOS Fanta.

Напомним, 37-летний хавбек имеет контракт с мадридским «Реалом» до конца нынешнего сезона. Ранее ходили слухи, что Модрич с большой долей вероятности продлит своё соглашение ещё на один год.