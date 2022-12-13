Ибрагимович: «Поначалу я в Пиоли не верил»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович дал понять, что возвращаясь в «Милан» в начале 2020 года, он не особо верил в команду и в перспективу выиграть что-либо существенное в ее составе.

По его словам, сперва он не особо доверял тренерской компетенции Стефано Пиоли, но в прошлом сезоне «Милан» вернул себе чемпионский титул после одиннадцатилетнего воздержания.

- В январе 2020 года «Милан» не казался мне командой, которая готова выиграть Скудетто, но сейчас все иначе. Идеи Пиоли оказались очень успешными, результаты - убедительными, - цитирует слова Ибрагимовича итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.