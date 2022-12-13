Бистрович: «В Италии большинство команд играют в оборонительный футбол»

Полузащитник итальянского «Лечче» Кристиян Бистрович оценил уровень команд местного чемпионата.

«В Италии большинство команд играют в оборонительный футбол. В отличие от России, здесь играют только на результат, не демонстрируя яркий футбол. Лишь бы набрать очки», — приводит слова хавбека, выступающего по аренде из столичного ЦСКА, издание Sport24.

Напомним, что Бистрович провёл в футболке итальянской комадны 11 поединков, не отметившись результативными действиями. «Лечче» занимает в турнирной таблице Серии А 16-е место, набрав 15 очков после 15 туров.