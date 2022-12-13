​«Ювентус» ждёт ответа Влаховича

В начале 2022 календарного года нападающий Душан Влахович пополнил состав «Ювентуса», перейдя в туринский клуб из «Фиорентины». Интерес к 22-летнему сербу проявляют некоторые европейские клубы, поэтому «Ювентус» обратился к игроку, желая узнать его намерения. В настоящий момент «старая синьора» ждёт ответа от игрока, после чего будет принято решение, пишет Tuttosport.

Судя по всему, «Ювентус» будет готов обсудить предложения по Душану Влаховичу. Серб в 36 матчах за «старую синьору» забил 16 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Душана Влаховича в 80 миллионов евро.