​Представители Депая контактируют с «Ромой»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай уже зимой готов принять новый вызов в своей карьере. Как сообщает испанский Sport, представители нидерландского футболиста уже связались и контактируют с «Ромой». Клуб Серии А хочет арендовать Депая на остаток сезона. Затем у римлян будет возможность подписать с футболистом полноценный контракт, ведь его действующий договор с «Барселоной» истекает летом.

Всего за «Барселону» 28-летний Мемфис Депай провёл 41 матч. На счету нидерландца 14 голов и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что главным тренером «Ромы» является известный тренер Жозе Моуринью.