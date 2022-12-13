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Чемпионат Италии. Серия А

​Представители Депая контактируют с «Ромой»

13 Декабря 2022 • 19:15 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай уже зимой готов принять новый вызов в своей карьере. Как сообщает испанский Sport, представители нидерландского футболиста уже связались и контактируют с «Ромой». Клуб Серии А хочет арендовать Депая на остаток сезона. Затем у римлян будет возможность подписать с футболистом полноценный контракт, ведь его действующий договор с «Барселоной» истекает летом.

Всего за «Барселону» 28-летний Мемфис Депай провёл 41 матч. На счету нидерландца 14 голов и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что главным тренером «Ромы» является известный тренер Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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