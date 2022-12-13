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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет сохранить Сиригу на следующий сезон

13 Декабря 2022 • 16:53 Комментировать

Лидер Серии А «Наполи» хочет сохранить своего запасного голкипера Сальваторе Сиригу, у которого в конце сезона заканчивается контракт. По информации от журналиста Альфредо Педуллы, недавно возможность приглашения вратаря изучала «Салернитана», но «Наполи» дал понять, что не отпустит его в январское трансферное окно.

Команда Лучано Спаллетти хочет продлить контракт с Сиригу, чтобы вратарь остался в клубе и на следующий сезон. Если итальянец не согласится на новое соглашение, то летом он станет свободным агентом.

Напомним, 35-летний Сиригу лишь этим летом стал футболистом «Наполи», перейдя в команду из «Дженоа», которая вылетела в Серию Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Сальваторе Сиригу Наполи
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