«Наполи» хочет сохранить Сиригу на следующий сезон

Лидер Серии А «Наполи» хочет сохранить своего запасного голкипера Сальваторе Сиригу, у которого в конце сезона заканчивается контракт. По информации от журналиста Альфредо Педуллы, недавно возможность приглашения вратаря изучала «Салернитана», но «Наполи» дал понять, что не отпустит его в январское трансферное окно.

Команда Лучано Спаллетти хочет продлить контракт с Сиригу, чтобы вратарь остался в клубе и на следующий сезон. Если итальянец не согласится на новое соглашение, то летом он станет свободным агентом.

Напомним, 35-летний Сиригу лишь этим летом стал футболистом «Наполи», перейдя в команду из «Дженоа», которая вылетела в Серию Б.