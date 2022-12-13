Госенс не хочет покидать «Интер», несмотря на провальный первый год

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс не намерен менять клубную прописку в зимнее трансферное окно. По информации La Gazzetta dello Sport, немец намерен остаться в стане «нерадзурри» и бороться за место в стартовом составе.

Напомним, Госенс присоединился к команде Симоне Индзаги прошлой зимой из «Аталанты», но с тех пор так и не смог стать регулярным футболистом основного состава на «Джузеппе Меацца». На счету Робина в данный момент один гол в нынешнем розыгрыше Серии А.

Ранее на футболиста претендовали такие клубы, как леверкузенский «Байер» и «Вольфсбург». В последнее время также ходили слухи об интересе со стороны «Шальке».