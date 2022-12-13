​Ибрагимович: «Я решил сделать операцию ради здоровья, а не ради игры»

Нападающий Златан Ибрагимович ещё в мае перенёс операцию на колене. В ближайшие месяцы нападающий «Милана» должен вернуться в строй.

«Я скучаю по всему – по болельщикам, по дуэлям, по запаху поля, по адреналину. В последние шесть месяцев я был очень болен. Я решил сделать операцию ради здоровья, а не ради игры», - слова Ибрагимовича приводит Goal.com со ссылкой на итальянский Sky.

Златану Ибрагимовичу в октябре исполнился 41 год. Действующий контракт опытного шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

На текущий момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.