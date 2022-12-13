Моуринью может возглавить европейскую топ-сборную

Звезда тренерского цеха Жозе Моуринью может стать новым главным тренером сборной Португалии. Об этом рапортует издание La Gazzetta dello Sport.

Федерация футбола страны заинтересована в приглашении «Особенного» на место, которое сейчас занимает Фернанду Сантуш. Специалиста могут уволить после чемпионата мира – 2022, где пиренейцы проиграли в четвертьфинале команде Марокко со счетом 0:1.

Федерация предлагает Моуринью совмещать работу в сборной и «Роме», которую специалист тренирует с июля прошлого года. Жозе нравится такая идея, он готов обсудить детали возможного сотрудничества.

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