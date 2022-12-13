Ибрагимович: «Сказал Леау, что он должен остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович советует Рафаэлу Леау остаться на «Сан-Сиро». Напомним, в контракте португальца с «россонери» действует сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро.

«Леау – особенный футболист. Он даже не осознаёт то, насколько сильным является. Я сказал ему, что он должен остаться в «Милане». Здесь Рафаэл чувствует себя счастливым», – приводит слова шведа журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи, что Леау не хочет продлевать свой контракт с «россонери», который рассчитан до лета 2024 года. В услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси».