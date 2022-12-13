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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Хвича и Амрабат удивили меня, они очень хорошие футболисты»

13 Декабря 2022 • 11:24 Комментировать

Нападающий «Милана» Златана Ибрагимович оценил уровень игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии и хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата, который стал одним из главных открытий этого чемпионата мира в составе сборной Марокко.

«Я очень удивлён выступлениями Кварацхелии и Амрабата. Это очень хорошие футболисты», – цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Хвича в своём первом сезоне за «Наполи» пока идёт с 6 голами и 5 голевыми передачами в чемпионате Италии. Его команда лидирует в Серии А с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя в лице «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Златан Ибрагимович Наполи Хвича Кварацхелия Софьян Амрабат
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