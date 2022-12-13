Ибрагимович: «Хвича и Амрабат удивили меня, они очень хорошие футболисты»

Нападающий «Милана» Златана Ибрагимович оценил уровень игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии и хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата, который стал одним из главных открытий этого чемпионата мира в составе сборной Марокко.

«Я очень удивлён выступлениями Кварацхелии и Амрабата. Это очень хорошие футболисты», – цитирует Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Хвича в своём первом сезоне за «Наполи» пока идёт с 6 голами и 5 голевыми передачами в чемпионате Италии. Его команда лидирует в Серии А с отрывом в 8 очков от ближайшего преследователя в лице «Милана».