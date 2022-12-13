Иммобиле назвал свои лучшие матчи

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле успешно выступает в «Лацио», он является главной ударной силой команды, забив в 2022 году уже двадцать три мяча. Иммобиле спросили, какие матчи за «Лацио» он считает самыми главными. Нападающий вспомнил про дерби.

- Я сыграл много матчей, которые можно назвать важными. Дебютный матч в Серии А, дебютный матч в составе сборной страны. Это важные вехи профессионального становления. Но самые лучшие матчи - это дерби, в которых мне удавалось забивать, - цитирует Иммобиле

Ранее Чиро Иммобиле поиграл за такие команды, как «Торино» и дортмундская «Боруссия».