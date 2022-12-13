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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле назвал свои лучшие матчи

13 Декабря 2022 • 06:49 Комментировать
Лечче
...
Лацио
1 3.70 X 3.30 2 2.08
04.01 18:30

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле успешно выступает в «Лацио», он является главной ударной силой команды, забив в 2022 году уже двадцать три мяча. Иммобиле спросили, какие матчи за «Лацио» он считает самыми главными. Нападающий вспомнил про дерби.

- Я сыграл много матчей, которые можно назвать важными. Дебютный матч в Серии А, дебютный матч в составе сборной страны. Это важные вехи профессионального становления. Но самые лучшие матчи - это дерби, в которых мне удавалось забивать, - цитирует Иммобиле

Ранее Чиро Иммобиле поиграл за такие команды, как «Торино» и дортмундская «Боруссия». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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