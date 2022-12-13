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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия: «Не ожидал, что «Наполи» будет таким сильным»

13 Декабря 2022 • 03:31 Комментировать

Капитан «Милана» Давиде Калабрия готов вернуться в строй и помочь своей команде справиться с дерзким «Наполи», который ушел в далекий отрыв в турнирной таблице итальянской Серии А. Он признался, что очень удивлен силой «Наполи» в текущем сезоне.

- Я не ожидал, что мы начнем чемпионат таким образом - столь сильно будем уступать лидеру. Но «Наполи» проводит невероятный чемпионат. В январе у них будет много прямых матчей с конкурентами, и это будет очень важный момент. Наша цель остается прежней - мы хотим победить. Но выиграть второй титул после первого всегда сложнее, - считает Калабрия, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Давиде Калабрия
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