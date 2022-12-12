​Калабрия: «Не ожидали, что «Наполи» будет таким сильным»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался о «Наполи». Неаполитанцы на текущий момент лидируют в чемпионате Италии, а «россонери» отстают на восемь очков и идут в таблице вторыми.

«Мы не ожидали, что «Наполи» будет таким сильным. Они проводят невероятный сезон. Январь будет для них ключевым месяцем, потому что им предстоит много важных матчей. Мы должны наверстать упущенное, у нас вернутся травмированные. Так что я настроен оптимистично», - высказался Калабрия для Sky Sport Italia.

В первом официальном матче после чемпионата мира «Наполи» 4 января сыграет в гостях у «Интера». «Милан» в тот же день будет играть против «Салернитаны».