​Агент Амрабата дал понять, что игрок не покинет «Фиорентину»

Софьян Амрабат прекрасно показывает себя в составе сборной Марокко на чемпионате мира. Полузащитника связывают с топ-клубами, но слова его агента Альберто Марии Фонтаны наводят на мысли о том, что Амрабат не покинет «Фиорентину».

«Фиорентина» довольна качествами Амрабата, учитывая то, что в прошлом сезоне его немного перекрывал Лукас Торрейра. Мы получили много телефонных звонков, но уважаем выбор «Фиорентины». Они решили сделать ставку на Софьяна и не выкупать Торрейру.

Приятно получать звонки, но у нас прекрасные отношения с «Фиорентиной», и у Амрабата долгосрочный контракт», - высказался агент, давая комментарий для Radio Sportiva.