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Чемпионат Италии. Серия А

​Карсдорп тренируется с «Ромой», но разговора с Моуринью ещё не было

12 Декабря 2022 • 21:13 Комментировать

Защитник Рик Карсдорп возобновил тренировочные занятия в «Роме» после скандальной истории. В понедельник нидерландский футболист должен был встретиться с главным тренером команды Жозе Моуринью и директорами клуба, чтобы обсудить планы на будущее, но встреча не состоялась. Как сообщает Il Corriere Dello Sport, разговор состоится позже.

Ранее Жозе Моуринью раскритиковал Рика Карсдорпа после одного из матчей, не называя имени игрока. Кроме того, тренер посоветовал футболисту искать себе новую команду.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Рик Карсдорп входит в сферу интересов «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Рик Карсдорп
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