Иммобиле: «Восхищался теми, кто творит историю футбола»

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле назвал футболистов, чьей игрой он восхищается всю жизнь.

«Кем всегда восхищался? Теми, кто творит историю футбола — Марадоной и ван Бастеном. Мне не посчастливилось следить за их подвигами, но мы всегда можем это сделать благодаря видеозаписям», — приводит слова чемпиона Европы издание Pazzi Di Fanta.

Также Чиро вспомнил свои лучшие матчи в футболке «орлов», выделив дебют в Серии А, результативные встречи против «Ромы» и гостевой дубль в ворота туринского «Ювентуса».