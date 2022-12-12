​«Ювентус» может попробовать переманить спортивного директора из «Наполи»

«Ювентус» в обозримом будущем может пересмотреть свою управленческую структуру. Должности спортивного директора может лишиться Федерико Керубини. В таком случае «старая синьора» может попробовать переманить Кристиано Джунтоли, занимающего аналогичную должность в «Наполи».

По данным Calciomercato, в своё время «Ювентус» уже обращался к Кристиано Джунтоли, когда туринский клуб покинул Фабио Паратичи.

Стоит сказать, что в Неаполе Кристиано Джунтоли провернул ряд качественных трансферов. К ним относится подписание Хвичи Кварацхелии, которым сейчас восхищается вся футбольная Италия.