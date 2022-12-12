Аллегри решил, как использовать Погба

Летом полузащитник Поль Погба вернулся в «Ювентус». Впрочем, в сезоне 2022/2023 француз ещё на поле не выходил, пребывая в лазарете. Погба перенёс операцию и не смог поехать на чемпионат мира.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется, что Поль Погба попадёт в заявку на матч против «Наполи, который состоится в средине января. По данным источника, рулевой «старой синьоры» уже решил, как использовать Погба. Аллегри хочет, чтобы француз играл правее в полузащите в тройке с Адриеном Рабио и кем-то из пары Леандро Паредес – Мануэль Локателли.