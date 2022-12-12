​Карсдорп приступил к тренировкам в «Роме» после скандала

В ноябре Жозе Моуринью после потери двух очков в матче с «Сассуоло» обрушился с критикой на одного из игроков «Ромы». Было понятно, что португальский тренер имеет в виду Рика Карсдорпа. Среди прочего, Моуринью сказал, что футболисту нужно искать себе новое место работы.

После той пресс-конференции Карсдорп пропустил следующий матч «Ромы», покинув Рим. Нидерландец позже не явился вовремя на старт тренировок, сославшись на психологические проблемы.

В понедельник Рик Карсдорп возобновил тренировки в «Роме» после скандальной истории. В ближайшие дни защитник встретится с руководителями клуба, чтобы обсудить своё будущее.