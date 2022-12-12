​«Барселона» может подписать Дюмфриса летом

«Барселона» входит в список клубов, которым интересен защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис. Как сообщает Fichajes, «сине-гранатовые» хотят подписать футболиста следующим летом.

Отметим, что Дензел Дюмфрис хорошо показал себя на чемпионате мира – 2022, где сборная Нидерландов добралась до четвертьфинала.

На клубном уровне Дензел Дюмфрис представляет «Интер». В 65 официальных матчах за этот клуб нидерландец забил 7 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дензела Дюмфриса в 28 миллионов евро.