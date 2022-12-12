Президент «Милана» Скарони: «Мальдини занимается переговорами с Леау по новому контракту»

Президент «Милана» Паоло Скарони рассказал о ходе переговоров между клубом и нападающим Рафаэлом Леау относительно нового контракта. Напомним, действующее соглашение португальского вингера с «россонери» заканчивается в конце следующего сезона.

«Я уже говорил вам, что Леау очень счастлив в «Милане», а клуб рад видеть его в своих рядах. Сейчас исполнительны директор Паоло Мальдини занимается вопросом во пего новому контракту, идут переговоры с игроком. Я уверен в достижении компромисса и расслаблен», – цитирует Скарони журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне на счету Леау 6 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Италии.