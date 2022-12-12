Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Милана» Скарони: «Мальдини занимается переговорами с Леау по новому контракту»

12 Декабря 2022 • 12:15 Комментировать

Президент «Милана» Паоло Скарони рассказал о ходе переговоров между клубом и нападающим Рафаэлом Леау относительно нового контракта. Напомним, действующее соглашение португальского вингера с «россонери» заканчивается в конце следующего сезона.

«Я уже говорил вам, что Леау очень счастлив в «Милане», а клуб рад видеть его в своих рядах. Сейчас исполнительны директор Паоло Мальдини занимается вопросом во пего новому контракту, идут переговоры с игроком. Я уверен в достижении компромисса и расслаблен», – цитирует Скарони журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне на счету Леау 6 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Паоло Скарони Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Декабря
12:15 · Италия. Серия А
Президент «Милана» Скарони: «Мальдини занимается переговорами с Леау по новому контракту»
04:48 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги: «Конечно, я не Роналдиньо, у нас была разная манера игры»
04:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В итальянском ресторане придумали пиццу в честь Валида Хеддира
03:51 · Италия. Серия А
Томори: «Каникулы каникулами, но мы не можем сидеть без дела»
02:05 · Италия. Серия А
Эдер: «Если «Сампдория» позовёт, я вернусь»
00:03 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «МЮ» нацелились на защитника из Серии А
11 Декабря
20:50 · Англия. Премьер-лига
​Защитник сборной Франции интересен «Манчестер Сити» слухи
19:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» нашёл замену Рабио в «Челси» 1 слухи
18:52 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» пытается договориться о новой аренде Лукаку, но есть проблема слухи
18:42 · Италия. Серия А
​Скарони объяснил, почему «Милан» и «Интер» построят новый стадион вместо реконструкции «Сан-Сиро»
18:20 · Италия. Серия А
​«Ювентус» обеспокоен состоянием Влаховича
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может усилиться топ-защитником из Серии А
16:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент «Милана»: «Мы вдохнули новую жизнь в Жиру»
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Торино» хочет выкупить Влашича
16:19 · Россия. Премьер-лига
Массажист Кокорина: «Кокорин усилил бы любую российскую команду на 25 процентов»
Все новости
Рекомендуем