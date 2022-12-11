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Чемпионат Италии. Серия А

​Скарони объяснил, почему «Милан» и «Интер» построят новый стадион вместо реконструкции «Сан-Сиро»

11 Декабря 2022 • 18:42 Комментировать

«Милан» и «Интер» решили строить новый стадион вместо реконструкции «Сан-Сиро». Президент «россонери» Паоло Скалони объяснил, почему было принято именно такое решение.

«Мы не могли реконструировать «Сан-Сиро». Потому что там играют две команды, обе выступают в Лиге чемпионов. Игр очень много, и нужно где-то их проводить. К тому же «Сан-Сиро» потребовал бы капитального ремонта, что сложно.

У нас нет стадиона с приличной вместимостью, где мы могли бы провести время, пока «Сан-Сиро» реконструируют. Вот почему нам нужен новый стадион», - высказался Скарони для Gulf News.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сан-Сиро Паоло Скарони
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