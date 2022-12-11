​«Ювентус» обеспокоен состоянием Влаховича

В «Ювентусе» обеспокоены состоянием нападающего Душана Влаховича. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сербский футболист до сих пор имеет проблемы с пахом. «Старая синьора» назначила для Влаховича ряд медицинских тестов, которые игрок должен пройти по возвращению из отпуска.

Душан Влахович ездил на чемпионат мира в Катар, но лишь одном из трёх матчей сборной Сербии он вышел в стартовом составе.

Напомним, что Душан Влахович перебрался в «Ювентус» в январе прошлого года. За туринский клуб серб провёл 108 матчей, в которых забил 49 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.