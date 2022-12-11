Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» озвучила требования по трансферу Амрабата

11 Декабря 2022 • 15:22 Комментировать

Полузащитник Софьян Амрабат на чемпионате мира обратил на себя внимание ряда европейских грандов. Как сообщает на своих страницах Relevo, «Фиорентина» хочет выручить за трансфер марокканца 30-35 миллионов евро + бонусы. При этом «фиалки» не хотят расставаться с Амрабатом зимой, предпочитая совершить сделку по завершению сезона.

Напомним, что активный интерес к Софьяну Амрабату проявляет «Ливерпуль». Топ-клуб Премьер-лиги рассчитывает заполучить 26-летнего игрока сборной Марокко уже зимой, поскольку «красные» испытывают проблемы в средней линии.

Софьян Амрабат перебрался в «Фиорентину» посреди сезона 2020/2021.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
16:19 · Россия. Премьер-лига
Массажист Кокорина: «Кокорин усилил бы любую российскую команду на 25 процентов»
15:22 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» озвучила требования по трансферу Амрабата
12:40 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» может подписать Шкриньяра при одном условии
05:37 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» хочет купить топ-игрока «Баварии»
00:00 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Не переживайте за нас, мы рады паузе»
10 Декабря
23:53 · Италия. Серия А
Эден Азар может оказаться в итальянском топ-клубе слухи
23:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Ювентуса»: «Роналду навсегда останется героем» 1
12:34 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» выбыл из гонки за Госенсом, на игрока сейчас претендует всего один клуб
11:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш не интересен «Милану»
00:01 · Италия. Серия А
Таарабт: «Бенфика» много лучше «Милана» 1
09 Декабря
23:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» предложил защитника клубу Моуринью
23:17 · Италия. Серия А
Вьери рассказал, зачем перебрался в 2005 году в «Милан»
21:14 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Хотел перейти в большой клуб – и сделал это»
19:53 · Италия. Серия А
El Nacional: Роналду может оказаться в «Милане» уже в январе
19:41 · Италия. Серия А
Пиоли попал на второе место в топе запросов итальянского гугла в 2022 году 1
Все новости
Рекомендуем