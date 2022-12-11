​«Фиорентина» озвучила требования по трансферу Амрабата

Полузащитник Софьян Амрабат на чемпионате мира обратил на себя внимание ряда европейских грандов. Как сообщает на своих страницах Relevo, «Фиорентина» хочет выручить за трансфер марокканца 30-35 миллионов евро + бонусы. При этом «фиалки» не хотят расставаться с Амрабатом зимой, предпочитая совершить сделку по завершению сезона.

Напомним, что активный интерес к Софьяну Амрабату проявляет «Ливерпуль». Топ-клуб Премьер-лиги рассчитывает заполучить 26-летнего игрока сборной Марокко уже зимой, поскольку «красные» испытывают проблемы в средней линии.

Софьян Амрабат перебрался в «Фиорентину» посреди сезона 2020/2021.