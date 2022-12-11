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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Не переживайте за нас, мы рады паузе»

11 Декабря 2022 • 00:00 Комментировать

Итальянский «Наполи» набрал невероятный ход в чемпионате Серии А - в первых пятнадцати матчах команда выиграла тринадцать раз, и лишь дважды сыграла вничью. Однако в Италии опасаются, что долгая пауза из-за чемпионата мира может сбить пыл игроков «Наполи». Лучано Спаллетти, наставник неаполитанцев, считает, что этого не случится.

- Для тех, кто переживает, что пауза помешает нам, что чемпионат прерван в самый неподходящий момент, скажу так - мы рады этой паузе, потому что она позволит восстановить силы и вернуться с прежней силой, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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