Спаллетти: «Не переживайте за нас, мы рады паузе»

Итальянский «Наполи» набрал невероятный ход в чемпионате Серии А - в первых пятнадцати матчах команда выиграла тринадцать раз, и лишь дважды сыграла вничью. Однако в Италии опасаются, что долгая пауза из-за чемпионата мира может сбить пыл игроков «Наполи». Лучано Спаллетти, наставник неаполитанцев, считает, что этого не случится.

- Для тех, кто переживает, что пауза помешает нам, что чемпионат прерван в самый неподходящий момент, скажу так - мы рады этой паузе, потому что она позволит восстановить силы и вернуться с прежней силой, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.