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Чемпионат Италии. Серия А

Таарабт: «Бенфика» много лучше «Милана»

10 Декабря 2022 • 00:01 Комментировать (1)

Бывший игрок «Милана» Адель Таарабт сейчас выступает за эмиратский «Аль-Наср». А в прошлом он успел поиграть также за лиссабонскую «Бенфику», и он утверждает, что «орлы» - лучший клуб, за который он когда-либо выступал. Лучше, разумеется, «Милана» - правда, речь о том, невнятном «Милане» середины прошлого десятилетия.

- Я играл в разных клубах, и «Бенфика» - лучший из них. Мне часто пишут фаны «Милана», спрашивают, но, ребята, поверьте, «Бенфика» намного лучше! Футбол в Португалии - это религия. То, что я видел там, это фантастика, - заявил Таарабт, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Бенфика Адель Таарабт
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Комментарии (1)
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Roni06
10 Декабря 2022 в 00:04
Хм... И сколько раз Бенфика выиграла лч? ...
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