​Мхитарян назвал свою цель на 2023 год

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян озвучил свою цель на следующий календарный год.

«Мы должны сделать всё, чтобы выиграть первый матч года против «Наполи» и последующие. Моя цель на 2023 год – выигрывать трофеи с «Интером», - высказался Мхитарян в ходе интервью для SportMediaset.

Генрих Мхитарян перебрался в «Интер» летом прошлого года. С тех пор армянский полузащитник провёл за «нерадзурри» 18 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.

На текущий момент «Интер» располагается на пятой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.