«Милан» выпустит ограниченную серию часов в честь 123-летия клуба

16 декабря «Милану» официально исполнится 123 года - днем рождения клуба считается 16 декабря 1899 года. В честь сего знаменательного события клуб выпустит ограниченную серию дорогих часов, исполненных в цветах клуба - 1899 ROSSONERO AUTOMATIC.

Купить их вряд ли получится - скорее всего, они будут розданы в качестве подарков в ходе следующего года. Они будут изготовлены из нержавеющей стали, с сапфировым покрытием стекла и, в целом, как подчеркивает клубный пресс-релиз на эту тему, на материалах экономии не будет.

Напомним, что чемпионат Италии возобновится четвертого января, «Милан» сыграет в гостевом матче с «Салернитаной».