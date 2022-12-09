​Барелла объяснил проблемы Лукаку

Полузащитник «Интера» Николо Барелла объяснил, почему у Ромелу Лукаку возникают проблемы на футбольном поле после возвращения в клуб.

«Интер» Антонио Конте был построен вокруг Ромелу Лукаку. Теперь же у нас новый стиль, и Лукаку предстоит к нему адаптироваться.

Мы знаем, насколько силён Лукаку, и как он хочет проявить себя, особенно когда его критикуют. Так что я не переживаю за него», - высказался Барелла в ходе интервью для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Ромелу Лукаку вернулся в «Интер» после неудачного периода в «Челси».

На текущий момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.