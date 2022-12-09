Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» ведёт переговоры с «Реалом» по поводу выкупа Диаса

09 Декабря 2022 • 15:30 Комментировать

«Милан» не оставляет попытки выкупить полузащитника Браима Диаса на постоянной основе. Напомним, права на футболиста до сих пор принадлежат мадридскому «Реалу», который приобрёл испанца в январе 2019 года.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «россонери» продолжают вести переговоры с «королевским клубом», чтобы убедить своих испанских коллег отпустить полузащитника по скидке. Напомним, этот сезон стал для Диаса уже третьим в футболке «Милана» на правах аренды.

Ранее ходили слухи, что «Реал» не прочь вернуть Диаса с аренды и предоставить молодому полузащитнику очередной шанс показать себя в основном составе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Декабря
15:30 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры с «Реалом» по поводу выкупа Диаса
14:57 · Италия. Серия А
​«Милан» нацелился на форварда «Барселоны» слухи
14:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Италии: «Победители Евро и Кубка Америки должны напрямую выходить на чемпионат мира»
13:04 · Англия. Премьер-лига
На радаре у «Барселоны» находятся 7 футболистов, которые летом могут стать свободными агентами 2
12:27 · Англия. Премьер-лига
Бастони: «Тоттенхэм» летом выходил со мной на контакт, но я доволен своим выбором»
12:06 · Италия. Серия А
«Интер» работает над выкупом Ачерби на постоянной основе
11:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
На де Врея претендуют три клуба, два из них – команды со второй половины турнирной таблицы АПЛ
10:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мендеш предложил Леау «Реалу», клуб уже дал ответ
04:01 · Италия. Серия А
Сакки одобряет интерес «Милана» к Зиешу
08 Декабря
22:50 · Италия. Серия Б
Болельщики «Дженоа» заставили обвиняемого в групповом изнасиловании Портанову покинуть скамейку запасных
22:43 · Италия. Серия А
Сакки нравится Зиеш: «Он поразил меня»
20:32 · Италия. Серия А
​«Милан» выдвинет ультиматум Леау слухи
19:58 · Италия. Серия А
​«Наполи» запустил кулинарное шоу, Спаллетти – судья видео
19:21 · Италия. Серия А
​Ибрагимович снова сыграет в кино
19:06 · Италия. Серия А
​Два топ-клуба Серии А интересуются Смоллингом
Все новости
Рекомендуем