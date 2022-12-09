«Милан» ведёт переговоры с «Реалом» по поводу выкупа Диаса

«Милан» не оставляет попытки выкупить полузащитника Браима Диаса на постоянной основе. Напомним, права на футболиста до сих пор принадлежат мадридскому «Реалу», который приобрёл испанца в январе 2019 года.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «россонери» продолжают вести переговоры с «королевским клубом», чтобы убедить своих испанских коллег отпустить полузащитника по скидке. Напомним, этот сезон стал для Диаса уже третьим в футболке «Милана» на правах аренды.

Ранее ходили слухи, что «Реал» не прочь вернуть Диаса с аренды и предоставить молодому полузащитнику очередной шанс показать себя в основном составе.