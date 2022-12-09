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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» работает над выкупом Ачерби на постоянной основе

09 Декабря 2022 • 12:06 Комментировать

Миланский «Интер» хочет выкупить ветерана Франческо Ачерби, который в данный момент выступает за команду на правах аренды из римского «Лацио». По информации от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» уже активно работают над осуществлением сделки.

Сам 34-летний футболист тоже хочет остаться и просит руководство поскорее закрыть вопрос. «Лацио» оценивает своего защитника в 3,5 миллионов евро, но «Интер» не готов столько платить. Миланский клуб хочет договориться о сумме выкупа в размере полутора миллионов евро.

В данный момент на счету Ачерби одна голевая передача в девяти матчах чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Франческо Ачерби
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