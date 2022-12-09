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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки одобряет интерес «Милана» к Зиешу

09 Декабря 2022 • 04:01 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывший итальянский тренер Арриго Сакки положительно смотрит на возможное приобретение клубом Хакима Зиеша, блистающего на чемпионате мира в составе марокканской сборной. Сакки признался, что целиком доверяет в любом случае выбору Стефано Пиоли и Паоло Мальдини, даже если в силу тех или иных причин мало знает о футболисте.

- Лично я с Зиешом не знаком. Мне трудно четко ответить, насколько он хорош. Но я полностью доверяю Мальдини, Массаре и Пиоли. Если они им интересуются, то значит, есть за что и он принесет проекту пользу, - считает Сакки, слова которого цитирует pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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