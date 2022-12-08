Будущее Рафаэла Леау остаётся неопределённым. Действующий контракт связывает португальского форварда с «россонери» до конца сезона 2023/2024. «Милан» хочет сохранить Леау в своих рядах, но если в ближайшее время португалец не продлит контракт, то уже летом итальянский клуб будет иметь слабую позицию в переговорах.

Учитывая ситуацию, «Милан» собирается выдвинуть ультиматум Рафаэлу Леау. Форвард должен подписать новый контракт до конца января. В противном случае «россонери» продадут игрока клубу, который предложит наиболее высокую цену. Об этом рассказывает CalcioMercato.

Портал transfermarkt считает 23-летнего Рафаэла Леау самым дорогим игроком Серии А – его оценивают в 85 миллионов евро.