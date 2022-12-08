Во время паузы в чемпионате Италии футболисты «Наполи» не только тренируются, но и развлекаются. Клуб запустил своё кулинарное шоу, в котором футболисты помогают на кухне в приготовлении традиционных рождественских блюд.

В первой серии участниками шоу были Джованни Симеоне и Джакомо Распадори. Они помогали готовить блюда, пытаясь произвести впечатление на судью, в качестве которого выступил главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

На текущий момент «Наполи» занимает в турнирной таблице итальянской Серии А первое место. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя в лице «Милана» на восемь очков.