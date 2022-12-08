Известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович снова сыграет в кино. У шведского футболиста недавно была эпизодическая роль в новой части фильма «Астерикс и Обеликс». Теперь Ибрагимович сыграет в новой картине известного режиссёра Карло Вердоне, о чём сообщил последний. Подробностей пока что нет.

Златан Ибрагимович в сезоне 2022/2023 на футбольном поле не появлялся. Ещё в мае шведский нападающий перенёс операцию на колене. С тех пор Ибрагимович восстанавливается. Ожидается, что Златан сможет снова сыграть за «Милан» в январе-феврале.

Действующий контракт связывает 41-летнего Златана Ибрагимовича с «Миланом» до конца сезона 2022/2023.