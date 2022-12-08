«Рома» предложила новый контракт Смоллингу

Столичная «Рома» заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с английским защитником Крисом Смоллингом. Римляне хотят подписать новый контракт с игроком, чтобы отпугнуть миланский «Интер», который заинтересован в трансфере 33-летнего исполнителя.

Как информирует Gazzetta dello Sport, «волки» предложили Крису трудовое соглашение с сокращением заработной платы. По нынешнему контракту Смоллинг получает 3,5 миллиона евро в год. Действующий договор между сторонами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел 15 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.