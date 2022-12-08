​«Ювентус» может вернуться в Ассоциацию европейских клубов после отставки Аньелли

Недавно Андреа Аньелли ушёл в отставку с должности президента «Ювентуса». Теперь, как сообщает на своих страницах Daily Mail, туринский клуб может вернуться в Ассоциацию европейских клубов, несмотря на свою поддержку проекта Суперлиги.

Андреа Аньелли ранее был главой Ассоциации европейских клубов. Он сложил свои полномочия после объявления о проекте Суперлиги полтора года назад. Тогда из Ассоциации ушли все 12 клубов, которые планировали запустить новый турнир, но 9 из них быстро вернулись.

В настоящий момент главой Ассоциации европейских клубов является президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.