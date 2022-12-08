«Ювентус» может усилиться украинским футболистом

Голкипер национальной сборной Украины и «Шахтёра» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом информирует Calcioblog.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере вратаря проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает Трубина в качестве замены поляку Войцеху Щесны.

Стоит отметить, что заполучить украинца хотят еще два клуба Серии А – «Торино» и «Удинезе».

24-летний голкипер выступает за «Шахтёр» с января 2020 года. Его действующий контракт с «горняками» рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость Анатолия оценивается в 11 миллионов евро.