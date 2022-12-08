Джеко не планирует завершать карьеру

Форвард миланского «Интера» Эдин Джеко ответил на вопрос, собирается ли он завершать игровую карьеру.

Джеко заявил Sky Sport, что счастлив в «Интере», о завершении карьеры пока мыслей нет. Игрок считает, что еще многое может дать футболу.

В текущем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

«Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 30 набранных очков после 15 туров. Напомним, Серия А ушла на паузу из-за чемпионата мира, возобновление сезона произойдет в начале января 2023 года.