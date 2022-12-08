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Чемпионат Италии. Серия А

​Хакими хочет обратно в «Интер»

08 Декабря 2022 • 15:59 Комментировать

Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими хотел бы вернуться в «Интер». Об этом на своих страницах рассказывает Il Corriere Dello Sport.

По данным источника, о своём желании вернуться в Милан Хакими рассказывал Лаутаро Мартинесу.

«Если бы я мог, я бы вернулся», - якобы сказал Хакими Мартинесу однажды. Судя по всему, марокканцу не очень нравится в «ПСЖ».

Стоит сказать, что после победы сборной Марокко над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира во время прямого эфира в одной из социальных сетей Ашраф Хакими поприветствовал болельщиков «Интера».

Напомним, что Ашраф Хакими сменил «Интер» на «ПСЖ» летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Ашраф Хакими Лаутаро Мартинес
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