​Хакими хочет обратно в «Интер»

Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими хотел бы вернуться в «Интер». Об этом на своих страницах рассказывает Il Corriere Dello Sport.

По данным источника, о своём желании вернуться в Милан Хакими рассказывал Лаутаро Мартинесу.

«Если бы я мог, я бы вернулся», - якобы сказал Хакими Мартинесу однажды. Судя по всему, марокканцу не очень нравится в «ПСЖ».

Стоит сказать, что после победы сборной Марокко над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира во время прямого эфира в одной из социальных сетей Ашраф Хакими поприветствовал болельщиков «Интера».

Напомним, что Ашраф Хакими сменил «Интер» на «ПСЖ» летом прошлого года.