Будущее хавбека Луки Модрича остаётся неопределённым. Действующий контракт хорватского футболиста с «Реалом» истекает в конце сезона. Модричу 37, но он находится в отличной форме, поэтому вряд ли думает о завершении карьеры.

По данным Radio Radio, подписать Луку Модрича летом рассчитывает итальянская «Рома». В Риме хорват может воссоединиться с Жозе Моуринью, под руководством которого он выступал в Мадриде ранее.

При этом отмечается, что камнем преткновения может стать заработная плата Луки Модрича – «Рома» может не потянуть запросы опытного хорвата.

Добавим, что в «Реале» Лука Модрич проводит уже одиннадцатый сезон.