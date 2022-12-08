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Чемпионат Италии. Серия А

​Модрич и Моуринью могут воссоединиться слухи

08 Декабря 2022 • 15:39 Комментировать

Будущее хавбека Луки Модрича остаётся неопределённым. Действующий контракт хорватского футболиста с «Реалом» истекает в конце сезона. Модричу 37, но он находится в отличной форме, поэтому вряд ли думает о завершении карьеры.

По данным Radio Radio, подписать Луку Модрича летом рассчитывает итальянская «Рома». В Риме хорват может воссоединиться с Жозе Моуринью, под руководством которого он выступал в Мадриде ранее.

При этом отмечается, что камнем преткновения может стать заработная плата Луки Модрича – «Рома» может не потянуть запросы опытного хорвата.

Добавим, что в «Реале» Лука Модрич проводит уже одиннадцатый сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
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