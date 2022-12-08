Асллани: «Д'амброзио сказал мне, что фамилия на спине ничего не значит, важнее всего – эмблема»

Полузащитник миланского «Интера» Кристьян Асллани рассказал о том, как Данило Д'Амброзио помог ему адаптироваться в команде. Напомним, молодой хавбек присоединился к «нерадзурри» этим летом из «Эмполи».

«В команде очень тепло меня приняли. Особенно меня впечатлил Данило Д'Амброзио. Он сказал мне, что фамилия на спине ничего не значит, важнее всего – эмблема на груди. Однажды я хотел бы быть таким же ментором для молодых футболистов», – заявил албанец в беседе с La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне на счету Асллани 7 матчей в Серии А, где полузащитник не отметился ни одним результативным действием.