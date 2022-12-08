Асллани: «Не спал 4 ночи после промаха в матче с «Барселоной»

Полузащитник миланского «Интера» Кристьян Асллани признался, что не смог заснуть 4 ночи подряд после промаха в матче с каталонской «Барселоной» в Лиге чемпионов. Напомним, в поединке на «Камп Ноу» у албанца была отличная возможность вырвать победу для своей команды в концовке встречи, но с ударом хавбека справился голкипер Марк-Андре Тер-Штеген.

«Когда я не думаю об этом, за меня это делает кто-то другой. Когда я иду по улице, мне напоминают о промахе, что очень раздражает. Стоит признать, что после того момента я не мог уснуть 4 ночи. Я был полностью разрушен, но все пытались меня утешить. Я не могу вернуться в прошлое и всё изменить», — признался полузащитник в интервью La Gazzetta dello Sport.