«Интер» не будет никого покупать зимой

Миланский «Интер» не планирует покупать новых игроков в январское трансферное окно. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «нерадзурри» вряд ли кем-то усилятся этой зимой.

Во-первых, у клуба нет средств на приобретение нужных футболистов, а во-вторых, руководство не видит особой необходимости выходить на трансферный рынок в январе.

В данный момент клуб уже занимается планированием летнего трансферного окна. Одной из главных целей станет нападающий Маркус Тюрам, у которого заканчивается контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Интер» хочет подписать француза свободным агентом.