Раньери может возглавить «Дженоа»

Как мы уже сообщали, итальянский «Дженоа» остался без главного тренера, немецкого специалиста Александера Блессина вежливо «попросили вон» - он не сумел продержаться хотя бы год, хотя и был близок к этому.

Блессин не спас команду от вылета из итальянской Серии А в прошлом сезоне, но также он не смог организовать нормальную игру в нынешнем сезоне, занимаемое пятое место в турнирной таблице Серии Б руководство сочло за неудачу.

Теперь на его место прочат не кого-нибудь, а Клаудио Раньери - тренера, добившегося гораздо большего за рубежом, нежели в родной стране. Сейчас командой временно руководит Альберто Джилардино.