Спаллетти высказался о травме Хвичи

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о состоянии здоровья полузащитника команды Хвичи Кварацхелии, пропустившего товарищескую встречу с турецким «Антальяспором» (3:2) из-за травмы.

«Делаем все, чтобы быть в полной готовности к январю. В Турции отличные условия для подготовки. Что касается Хвичи, то с ним все в порядке. Спина его больше не беспокоит. Он снова доступен к играм», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 21-летний Кварацхелия сыграл 12 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.