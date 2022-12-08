Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти высказался о травме Хвичи

08 Декабря 2022 • 00:35 Комментировать

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о состоянии здоровья полузащитника команды Хвичи Кварацхелии, пропустившего товарищескую встречу с турецким «Антальяспором» (3:2) из-за травмы.

«Делаем все, чтобы быть в полной готовности к январю. В Турции отличные условия для подготовки. Что касается Хвичи, то с ним все в порядке. Спина его больше не беспокоит. Он снова доступен к играм», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 21-летний Кварацхелия сыграл 12 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
00:35 · Италия. Серия А
Спаллетти высказался о травме Хвичи
00:34 · Италия. Серия А
Капитан «Ромы» Пеллегрини: «Моуринью изменил футбол»
00:24 · Италия. Серия А
Рабио готов уйти из «Ювентуса» слухи
07 Декабря
23:49 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Нельзя всё время ехать быстро»
21:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио: «Сейчас я показываю лучший футбол в своей карьере»
20:17 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» бросит все силы на подписание лидера «Лацио» слухи
19:29 · Италия. Серия А
​«Рома» работает над трансфером Депая, но есть загвоздка
19:24 · Италия. Серия А
​«Ювентус» хочет подписать игрока, которого забраковал Моуринью, но есть проблема
16:35 · Италия. Серия А
Голкипер «Аталанты» Спортьелло пополнит состав «Милана»
16:21 · Италия. Серия А
Акции «Ювентуса» резко упали в цене
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дюмфриса и предложит «Интеру» обмен с доплатой слухи
14:51 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» нацелился на игрока, за которого «Манчестер Сити» заплатил больше 100 млн евро
13:31 · Италия. Серия А
​«Ювентус» неожиданно нацелился на звезду «Реала» 1 слухи
12:55 · Италия. Серия А
​«Ювентус» хочет вернуть Маротту из «Интера»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова вернуть Абрахама за 50 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем